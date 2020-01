Rio - Um policial civil, identificado apenas como Cleber, foi baleado nas costas na tarde desta quarta-feira na Rua Ribeiro Guimarães, Tijuca, Zona Norte da cidade. De acordo com informações enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248), ele teria reagido a um assalto. Os criminosos conseguiram fugir.

Procurada, a Polícia Civil disse que agentes da 20ª DP (Vila Isabel) estão no local realizando as investigações para apurar os fatos. Eles buscam câmeras da região que possam identificar o autores do crime.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro. Ainda não foi informado seu estado de saúde.