PM lançará plano estratégico de policiamento de proximidade

Rio - O documento do Plano Estratégico da Polícia Militar que projeta valorizar o conceito de policiamento de proximidade será lançado oficialmente na tarde desta quinta-feira, no auditório da Caixa Econômica Federal, no Centro da cidade. Segundo a PM, a perspectiva do projeto é ser referência em polícia de proximidade, baseados em gestão e solução de problemas.

A PM também informou que, pela primeira vez, um documento que reúne os conceitos de missão, visão e valores para orientar a gestão e conquistas de metas foi desenvolvido exclusivamente por especialistas da Corporação. "Gestores de todas as áreas, estratégicas e táticas, contribuíram para produção do conteúdo desse documento que poderia ser definido como o farol da Corporação nos próximos quatro anos", explica o comandante-geral Rogério Figueredo de Lacerda.

Ainda de acordo com a PM, embasados na definição de missão, visão e valores da Polícia Militar, o plano estabeleceu oito objetivos estratégicos, que se desdobraram em 54 iniciativas e 161 metas a serem alcançadas entre 2020 e 2024, que são: reduzir os indicadores referentes a crimes violentos; consolidar o valor do policial militar junto à sociedade; otimizar a capacidade operacional; renovar a capacidade logística e estrutural das diversas organizações policiais militares; aperfeiçoar os mecanismos de controle interno; revisar e reestruturar as normatizações das unidades da Polícia Militar; aprimorar e valorizar o efetivo policial militar e aperfeiçoar os sistemas de tecnologia, informação e comunicação.

A definição de cada um desses conceitos registrada no documento:

Missão - Melhorar a qualidade de vida no Estado do Rio de Janeiro, através da preservação da ordem pública e da garantia dos direitos fundamentais;

Visão - Ser referência em polícia de proximidade, orientada pela gestão e solução de problemas;

Valores - Preservação da vida e da dignidade da pessoa humana; respeito ao interesse público, ao policial e ao cidadão; profissionalismo com reconhecimento de mérito; governança com foco em resultado; transparência; e hierarquia e disciplina.