Governo será obrigado a fornecer curso de prevenção contra incêndios a servidores do Degase

Rio - Agora é lei! Foi publicado no Diário Oficial do Executivo desta quarta-feira a criação do programa de aprimoramento de técnicas e ações preventivas contra incêndios para servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) do Rio. A lei, de autoria do deputado Alexandre Knoploch (PSL), tem o objetivo de treinar ao menos 20% do efetivo do órgão em cursos de prevenção contra incêndios.

O curso será oferecido para voluntários e, caso não sejam em número suficiente, a administração do Degase poderá indicar os participantes. O edital para o curso deverá ser regulamentado pelo Governo do Estado. "O departamento não possui em suas unidades aparato para evitar incêndios, o que pode causar tragédia já que também não há preparo entre os agentes na prevenção de sinistros", Alexandre.