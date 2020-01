Justiça define horário das barcas que fazem travessia Rio-Paquetá

Rio - O juiz Eduardo Antônio Klausner, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio, definiu, nesta quarta-feira, os horários de partida das barcas que fazem o trajeto entre o Rio de Janeiro e a Ilha de Paquetá, conforme o que foi proposto pela Secretaria estadual de Transportes e aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio (Agetransp). Os novos horários entram em vigor no dia 25.



A pedido dos usuários, a barca que saía da Praça XV às 13h da Praça XV passará a sair às 13h30 durante a semana. O objetivo é atender aos estudantes que frequentam as escolas do Rio. A travessia entre o Rio e a Ilha de Paquetá, leva cerca de 1h20.



No entanto, a grade proposta ainda poderá sofrer alterações a pedido dos moradores, que vão discutir possíveis mudanças de horário com a Defensoria Pública. Eles têm até esta sexta para apresentar suas sugestões ao juízo para homologação. O número de viagens previstas, porém, não será alterado, conforme foi acordado entre as partes na audiência de ontem.



Klausner determinou também a manutenção do atual trajeto das barcas entre a Ilha de Paquetá e o terminal da Praça XV, no Centro do Rio, e que as embarcações não façam parada no terminal de Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte.



Pela escala da CCR Barcas, nos dias úteis, o trajeto Praça XV-Paquetá terá oito viagens. No sentido inverso, serão sete travessias. Nos fins de semana e feriados, as viagens serão seis, em cada sentido.