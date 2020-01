Empresário baleado em São Gonçalo tem piora no quadro de saúde e está gravíssimo

Rio - O estado de saúde do empresário baleado na cabeça em São Gonçalo na terça-feira piorou de ontem para hoje. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, Paulo Alves Cardoso, de 67 anos, estava estável e agora está gravíssimo. Ele está internado no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A filha do empresário, que estava com ele no momento do crime , contou que há um sangramento na cabeça do pai, que inicialmente os médicos estavam avaliando se atingia ou não a região cerebral.

"Pela tomografia, eles descobriram que não é só por fora, tem sangramento cerebral, pela massa encefálica", conta a técnica de Enfermagem Ana Paula Almeida, 42. "A pressão está estabilizada, mas tem esse porém agora. A equipe médica vai avaliar uma possível intervenção para drenar esse líquido, para tirar esse inchaço, o que não é uma coisa tranquila de ser fazer".

A técnica em Enfermagem disse que o pai está sedado e entubado no CTI do Heat desde que chegou à unidade. A família ainda não conseguiu falar com o empresário, já que ele está desacordado.



Caso aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha, na altura de Itaúna - Reprodução / Internet "Ele não tem como falar. Eu não sei nem se ele sabe que a gente está aqui", cogita.

PERDA DA VISÃO

O empresário foi baleado quando trafegava pela Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Itaúna. Ele estava com a filha em uma Toyota Hilux a caminho da Região dos Lagos, onde moram, quando foram abordados por pelo menos dois criminosos que estavam em um outro carro, de cor preta.

Ana Paula disse que o pai se assustou com a abordagem dos assaltantes e pisou no freio do veículo, fazendo com o que ele desse um "tranco". Nesse momento, os bandidos atiraram contra ele.