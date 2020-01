Segurança Presente chegará a mais seis regiões do Rio até o início de fevereiro

Rio - O cronograma de expansão da operação Segurança Presente ganhou novas datas de inauguração de bases. Até o dia 4 de fevereiro, o programa chegará a Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo, Irajá, Madureira e Jacarepaguá, nessa ordem.

Com a ida do Segurança Presente a essas seis regiões, a ação estará presente em 25 lugares; além desses seis, na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Copacabana, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio e Vila Isabel/Grajaú.

O governo do estado já divulgou a intenção de levar o projeto para rodovias que cortam o estado para o combate do roubo de cargas. Para isso, serão necessários cerca de R$ 500 milhões em investimentos

PRÓXIMAS INAUGURAÇÕES DO SEGURANÇA PRESENTE

20 de janeiro: Copacabana

22 de janeiro: Bonsucesso

24 de janeiro: São Gonçalo (Centro e Alcântara)

28 de janeiro: Irajá e Madureira

4 de fevereiro: Jacarepaguá