Homem é preso por atear fogo em mulher na Baixada Fluminense

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeito de tentativa de feminicídio. De acordo com investigações da Policia Civil, o criminoso teria jogado gasolina no corpo da vítima, que não foi identificada, e ateado fogo logo em seguida.

Ainda segundo agentes, a mulher ficou ferida em várias partes do corpo. Não foi divulgado o hospital que ela foi encaminhada, nem seu estado de saúde. A polícia busca por informações que teriam motivado o crime.

O criminoso foi encaminhado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam Nova Iguaçu), onde responderá por feminicídio tentado.