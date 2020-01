Quatro PMs são baleados

Somente nesta semana, quatro PMs foram baleados no Rio. Além do sargento Freitas, o cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão, de 31 anos, também morreu durante uma tentativa de assalto no Engenho Novo, na Zona Norte, na noite da última terça-feira.

Os outros dois casos aconteceram com o cabo Elias Figueiredo Maciel e com o sargento Carlos Henrique Maillard Araújo. O primeiro foi baleado no fim da madrugada de segunda-feira, em Vigário Geral, e está internado, com quadro de saúde estável, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), em Duque de Caxias. Horas depois, o sargento Maillard foi ferido durante um assalto em São Gonçalo. Ele está estável no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).