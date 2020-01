Blocos: 'Não existe essa coisa de migração'

Dodô Brandão, um dos organizadores do bloco 'Simpatia É Quase Amor', mostrou-se contrário à alteração: "O Simpatia desfila há 36 anos à tarde. A gente não vai mudar a nossa tradição por algo que não fizemos". O Simpatia está previsto para desfilar nos dias 15 (mesmo dia do 'Chora me Liga', no Centro) e 23 de fevereiro, às 16h.

Para a presidente da Associação Independente dos Blocos de Rua da Zona Sul, Centro e Santa Teresa (Sebastiana), Rita Fernandes, a decisão é arbitrária: "Não existe essa coisa de migração entre blocos, eles têm características diferentes, públicos diferentes, naturezas diferentes".

Em nota conjunta, Simpatia e Sebastiana declararam: "O Simpatia e todos os blocos da Sebastiana repudiam a decisão da prefeitura. Trata-se de uma decisão sem qualquer justificativa. Sem diálogo".

O texto diz ainda: "Os blocos vêm planejando seus desfiles desde maio de 2019, em reuniões com todos os órgãos públicos e a mediação do Ministério Público. Foram meses de trabalho. Obtivemos as autorizações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, do MP e também da Riotur".