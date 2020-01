Mudança gera aumento de demanda na segurança

O secretário municipal de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, afirmou que o efetivo da Guarda Municipal deverá dobrar para atender à nova demanda dos desfiles de rua. A sinergia com os demais órgãos envolvidos também tende a aumentar. "Nosso papel, a partir de agora é dobrar o efetivo. Vamos instar também outros órgãos para estarem ali. Estamos em contato permanente com o governo do estado para que a coisa possa fluir melhor e não tenhamos que passar pelo que passamos, que foi lamentável", disse, referindo-se ao ocorrido em Copacabana, no último domingo.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Polícia Militar afirmou que ainda será necessário fazer reuniões para definir a estratégia de policiamento, mas com a sobreposição provavelmente o efetivo terá que dobrar. No Bloco da Favorita, foram 800 homens atuando apenas na orla e 1.055 no total.

Ainda atendendo a pedidos de associações de moradores, a prefeitura garantiu que os shows da TIM não ocorrerão mais em Ipanema e Copacabana. "Apenas o primeiro será em Ipanema. Os demais deverão ser transferidos para a Barra", detalhou em nota.