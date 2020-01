Corpo de costureira morta ao pular de ônibus em movimento é enterrado na Zona Norte

Rio - O corpo da costureira Tânia da Conceição Mota, de 62 anos, foi enterrado neste domingo no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Ela morreu após pular de um ônibus em movimento durante um assalto na noite da última sexta-feira. A mulher bateu a cabeça no meio-fio e sofreu traumatismo craniano. O caso ocorreu em Pilares, próximo ao Morro do Urubu.

Tânia era moradora do Jacarezinho, na Zona Norte, e trabalhava na Cidade do Samba como costureira da escola de samba Unidos da Tijuca. Ela costumava usar o trem no deslocamento para o trabalho, mas na sexta-feira decidiu pegar um ônibus da linha 298 (Acari x Castelo) para fazer compras no Mercadão de Madureira.



Vítima era costureira da Unidos da Tijuca - Reprodução / Facebook

"Ela era minha mãe do coração. Hoje eu ia estar com ela, era todo domingo para almoçar, ela fazia minha marmitinha para eu almoçar na segunda-feira", disse uma amiga à GloboNews. "Estamos sem palavras, é uma dor muito grande, ela era um pessoa muito alegria e festiva. Vocês não têm noção do vazio que ela vai nos deixar", completou outra.

A Polícia Civil analisa imagens do circuito interno do coletivo para tentar identificar os assaltantes. Além disso, a polícia também investiga se as vítimas foram obrigadas pelos bandidos a pularem do ônibus em movimento, ou se fizeram isso tentando fugir.