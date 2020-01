Segurança Presente chega a Copacabana e Leme nesta segunda-feira

Rio - A Operação Segurança Presente em Copacabana em Leme será inaugurada nesta segunda-feira, às 9h30. A base será 19ª do programa e ficará instalada, inicialmente, na Rua Figueiredo Magalhães com Tonelero. Posteriormente, a base se tornará volante para atender outros pontos do bairro.

A operação funcionará diariamente, das 8h às 2h, com horário estendido em relação a outras regiões atendidas pelo programa, e contará com 42 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis, além de dois assistentes sociais que farão atendimentos na base.

Todos os dias serão disponibilizadas 30 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O patrulhamento será feito a pé, de bicicletas, motocicletas e viaturas.

Operação Segurança Presente faz cair índice de violência nos bairros

O DIA revelou neste domingo, Conformerevelou neste domingo, as operações do Segurança Presente reduziram os principais índices de criminalidade , como roubos a pedestres e de celulares, além dos casos no comércio.

O levantamento da Secretaria de Estado de Governo indicou a queda nos números em pelo menos 11 das 19 bases. Foram considerados os meses de julho a outubro do ano passado, comparados ao mesmo período de 2018.