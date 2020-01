Mais funcionários da Cedae vão prestar depoimento à polícia

Rio - A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) vai ouvir, nesta terça-feira, novos funcionários da Cedae. Os depoimentos vão acontecer a partir das 11h na sede da especializada, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

Estação de Tratamento do Guandu, Júlio Cesar Antunes e Pedro Ortolano, respectivamente, e o coordenador de Operação de Tratamento da companhia, Wellis Rodrigo da Silva Costa, Na sexta-feira da semana passada, o ex e o atual chefe da, respectivamente, e o coordenador de Operação de Tratamento da companhia, foram ouvidos na delegacia . O teor do depoimento deles não foi divulgado.

Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para fazer operações. Além dos depoimentos, a DDSD tem ido ao, em, na, para fazer operações. Os policiais estiveram na estação na última quinta e sexta-feira

'SABOTAGEM'

Wilson Witzel (PSC) disse acreditar que a situação da qualidade da água da Cedae tenha sido resultado de uma "sabotagem" na companhia. Ontem, o governador

Para resolver o problema do gosto e da coloração da água que distribui, a Cedae vai iniciar, ainda nesta semana, a aplicação de carvão ativado pulverizado no Guandu. A última parte do equipamento que vai permitir o novo tratamento chegou à estação no domingo

No total, além do carvão, a estação recebeu um silo, dois tanques de preparo, caixa dosadora e uma bomba. O maquinário, que foi feito sob encomenda, veio de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, e do Paraná.

A montagem dele foi iniciada ainda neste domingo. Os próximos passos serão a pulverização e a ativação do carvão.