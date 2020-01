Adolescente morre ao atacar base de UPP no Alemão

Rio - Um adolescente morreu, nesta segunda-feira, ao atacar a base da UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu durante a troca de turno da base Alvorada da Unidade de Polícia Pacificadora.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes reagiram ao ataque, ferindo o menor. Ele, que não teve a identificação revelada, chegou a ser socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM disse que encontrou com o adolescente uma pistola, drogas e uma moto. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).