Primeira parcela do IPVA vence nesta terça-feira para veículos com placa final zero

Rio - O primeiro vencimento do calendário do(IPVA) de 2020 para veículos com final de placa zero acontece nesta terça-feira. Até hoje, os proprietários terão que pagar a primeira parcela do valor integral ou quitar o tributo à vista, com desconto de 3%.O IPVA poderá ser pago por meio de boleto bancário que está disponível nos sites do Banco Bradesco e da Secretaria estadual de Fazenda . O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) deverá ser efetuado em dinheiro e pode ser realizado em qualquer agência bancária.