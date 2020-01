Moradores de Paquetá protestam em frente ao Palácio Guanabara contra mudança nas barcas

Rio - Aos gritos de "respeita Paquetá", cerca de 50 moradores da Ilha de Paquetá realizam uma manifestação pacífica desde as 11h desta terça-feira, em frente ao Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio. O movimento pede que a mudança na grade de horário das barcas seja revogada.



A alteração foi anunciada no fim de dezembro do ano passado, já foi adiada três vezes, mas a previsão é de que passe a valer no próximo sábado. Se os novos horários foram estabelecidos, o estudante Januário Campos, de 17 anos, que estuda em uma escola no Humaitá à noite terá que mudar de escola.



"Com a nova grade, eu não consigo pegar a barca para voltar para casa. Não tenho condições de me mudar e não queria ter que sair da escola, porque estudei muito para entrar lá, fiz concurso. A única opção viável é revogar a mudança", afirmou o jovem.



Representantes do grupo foram recebidos por membros do governo e vão entregar, além de um abaixo-assinado, uma carta explicando os transtornos que a Ilha pode sofrer com as mudanças e pedindo pela estabilidade da grade atual.

As alterações anunciadas pela concessionária CCR Barcas aumentam os intervalos entre as viagens que ligam a Praça XV, Centro do Rio, a Paquetá e Niterói, na Região Metropolitana. O número de viagens para Paquetá e para a Ilha do Governador também será reduzido.

Galeria de Fotos Moradores de Paquetá cobram manutenção de grade de horários das barcas Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Moradores de Paquetá cobram manutenção de grade de horários das barcas Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Moradores de Paquetá cobram manutenção de grade de horários das barcas Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

*Estagiária sob a supervisão de Beatriz Perez