Homem é preso suspeito de ter cometido assassinato em 2003

Rio - Um homem, identificado como Eliseu dos Santos, foi preso nesta terça-feira, em Vila Velha, no Espírito Santos, suspeito de ter assassinado uma pessoa, que não teve a identificação revelada, em Queimados, Região Metropolitana do Rio, no ano de 2003. De acordo com agentes da 55ª DP (Queimados), na época o criminoso tinha 17 anos e estava foragido desde então.

A polícia disse ainda que contra Eliseu também tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia que investiga o caso, onde responderá pelos crimes.