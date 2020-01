Jacarepaguá ganha Centro Municipal de Trabalho e Emprego

Rio - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) vai inaugurar, na manhã desta quarta-feira, mais um Centro Municipal de Trabalho e Emprego. Dessa vez, a unidade funcionará dentro do Quality Shopping, na Avenida Geremário Dantas, 1400, na Freguesia, de 9h às 17h. O espaço vai oferecer salas para entrevistas de emprego, cursos de capacitação e qualificação profissional. Os empregadores também podem procurar a Central de Captação de Vagas, através do telefone 2976-7368, para disponibilizar suas oportunidades de emprego para os técnicos SMDEI realizar o recrutamento da mão de obra.



Os Centros Municipais de Trabalho e Emprego (CMTEs) são equipamentos da Prefeitura destinados ao atendimento aos cidadãos cariocas, que procuram os serviços seguintes serviços: orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital, habilitação de requerimento de seguro desemprego, intermediação de mão de obra e inscrições em cursos de qualificação.



"Ter um equipamento desses é poder facilitar a inserção e/ou a reinserção de quem está em busca de oportunidades de emprego, além de reunir num mesmo lugar a possibilidade de qualificação e de emissão de documentos essenciais para o mercado de trabalho", afirma Renato Moura, secretário da SMDEI.



Outros pontos de atendimento



A Zona Oeste conta com mais dois postos de atendimento, que ficam em Campo Grande, na Rua Barcelos Domingos, nº 162, e em Santa Cruz, na Rua Lopes de Moura, nº 58. O horário de funcionamento é de 8h às 16h. Na cidade do Rio, ao todo, são sete. As outras unidades ficam no Méier, na Rua 24 de Maio, 931; Centro – Ciad, na Avenida Presidente Vargas, 1997 – Atendimentos exclusivos a PCD – Ilha do Governador, na Estrada do Dendê, 2080; na Providência, Rua da América, 81; e na Tijuca( Rua Camaragibe, 25).



Como solicitar os serviços do CMTE



Seguro Desemprego:

Serviço agendado previamente pelo telefone 158 ou pelo site saa.mte.gov.br

Documentos necessários:

- Requerimento de Seguro desemprego e comunicação de dispensa;

- Documento de identificação – RG ou certidão de nascimento/ casamento

com o protocolo de requerimento da identidade ou carteira de habilitação

ou passaporte ou certificado de reservista;

- PIS;

- CPF;

- Carteira de trabalho;

- Comprovante de saque do FGTS ou extrato analítico;

- Termo de rescisão e termo de homologação ou quitação;

- 03 (três) últimos contracheques dos 3 (três) meses anteriores a

demissão;

- Comprovante de residência ou declaração;

- Comprovante de escolaridade ou declaração.



Intermediação de Mão de Obra:

Distribuição de senha por ordem de chegada

Documentos Necessários:

- Identidade;

- CPF;

- Carteira de Trabalho;

- PIS;

- O trabalhador precisa informar um endereço com CEP.



Inscrições em Cursos de Qualificação:

Distribuição de senha por ordem de chegada

Documentos Necessários:

- Identidade;

- CPF;

- Carteira de Trabalho.