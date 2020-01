Moradores da Muzema desocupam imóveis

Setenta famílias que vivem no Condomínio Figueiras, na Favela da Muzema, no Itanhangá, onde dois prédios desabaram em abril do ano passado deixando mais de 20 mortos, tiveram que desocupar seus apartamentos ontem. O grupo recebeu, na última quinta-feira (16), uma notificação da prefeitura do Rio, indicando a necessidade de desocupação para que sejam feitos testes de estabilidade de seis edifícios.

Apesar de não resistirem, os moradores criticaram a ação da prefeitura. "Eu tenho um filho que depende de mim e estou desempregada. Mandaram a gente sair, mas para onde vamos?", questiona Maria José Rodrigues da Silva, de 34 anos. "Passei a madrugada retirando os meus pertences e levando para outro lugar, onde terei que pagar um aluguel de R$ 600. Com que dinheiro?".

Assim como Maria José, outros moradores acompanharam a chegada de policiais militares e guardas municipais, para garantir a desocupação. "É o único bem que eu tenho. Comprei esse imóvel, parcelado, por R$ 95 mil, há três anos e já quitei. É muito desanimador", completou Maria José.

Uma denúncia feita pelo presidente da Comissão de Habitação da Câmara de Vereadores do Rio, Reimont (PT), revoltou ainda mais moradores. Segundo mostrou em documentos, apesar de a prefeitura indicar que a empresa fará uma avaliação dos prédios, já abriu uma licitação ao custo de pouco mais de R$ 3 milhões para demoli-los. "O edital de licitação para demolição dos prédios saiu antes de a avaliação ser concluída", denunciou Reimont.

Ontem, Reimont oficiou a Secretaria Municipal de Habitação pedindo que uma comissão formada por moradores possa acompanhar as próximas avaliações da empresa Terratek. "São interessados e têm o direito de participar", defendeu.