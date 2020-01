Dois suspeitos morrem em confronto com a PM no Complexo da Pedreira

Rio - Dois suspeitos morreram durante confronto com policiais militares no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na madrugada desta quarta-feira. Na ação, uma pistola, carregador com munições, duas granadas, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas.

Segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento quando perceberam os homens em atitude suspeito. Eles fugiram atirando e houve confronto, com os suspeitos sendo baleados, de acordo com a corporação.

Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado na 39ª DP.