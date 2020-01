Prefeitura do Rio e governo do estado lançam programas de segurança nas zonas Norte e Oeste

Rio - A cidade do Rio de Janeiro irá ganhar um sistema de reconhecimento facial e de placa de veículos. Segundo o secretário de Ordem Pública, Guttemberg Fonseca, o convênio do projeto será assinado no início de fevereiro, pelos ministros da Justiça e de Tecnologia e Ciência, junto com o prefeito Marcelo Crivella.



A novidade foi anunciada na manhã desta quarta-feira, durante a expansão do programa Rio + Seguro para a Zona Oeste da cidade. O primeiro módulo foi lançado na Freguesia, em Jacarepaguá, e irá reforçar a segurança no bairro das 8h às 22h, com 180 agentes, entre guardas municipais e policiais militares.



"A região carece desse projeto, ela clama por isso. É o papel da prefeitura ajudar o Estado e vice versa. O programa chega num momento oportuno. O bairro de Jacarepaguá tem aproximadamente um milhão de habitantes", disse Guttemberg.



Os agentes do Rio + Seguro serão monitorados via satélite e irão usar câmeras com transmissão online.



Os próximos módulos serão inaugurados até o final de abril no Anil, Taquara, Pechincha, Tanque e Praça Seca, também na região de Jacarepaguá, além do Centro de Campo Grande. De acordo com o secretário de Ordem Pública, além de conter a violência, o Rio + Seguro também irá fazer o ordenamento urbano para aumentar a sensação de segurança.



"Outros atributos fazem a sensação de segurança ser ainda maior. Uma arvore podada, um poste com iluminação, uma praça. Os agentes que trabalham no programa começam a identificar problemas que possam afetar diretamente na segurança. Diferente do programa segurança presente, esse programa tem um 'up', que é o ordenamento urbano, que é o nosso verdadeiro desafio. Não é só a segurança, também vamos cuidar do bairro", explicou.



O Rio + Seguro foi inaugurado em dezembro de 2017, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e logo depois se estendeu para o Leme, bairro vizinho. Até novembro do ano passado, o programa já havia efetuado quase mil prisões, apreendido em flagrante mais de 500 adolescentes e capturado 200 foragidos da justiça.



"Lá em Copacabana as pessoas dizem que já não ouvem mais gritos de 'pega ladrão', porque a prefeitura está presente e acolhendo a população. O mesmo sucesso que tivemos lá vamos ter aqui na Zona Oeste", finalizou o prefeito Marcelo Crivella.

Mais segurança na Zona Norte



A Zona Norte também recebeu reforço na segurança. Na manhã desta quarta, o governador Wilson Witzel inaugurou a 20ª base do programa Operação Segurança Presente, em Bonsucesso.



O patrulhamento irá cobrir diariamente, das 6h às 22h, o centro comercial do bairro passando pela praça das Nações, e pelas estações do BRT Santa Luzia até a estação Cardoso de Moraes, em Ramos.

A Operação contará diariamente com 40 policias militares. O patrulhamento será feito a pé, de motocicletas e viaturas. A ação, que tem como objetivo promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realizar ações de serviço social, contará diariamente com 40 policias militares. O patrulhamento será feito a pé, de motocicletas e viaturas.