Torcedor é baleado durante briga antes do clássico entre Vasco e Flamengo

Niterói, na Região Metropolitana do estado. Lucas Rocha da Silva, de 21 anos, foi atingido na perna esquerda, durante a confusão que aconteceu em uma praça no Barreto, horas antes do Rio - Um torcedor foi baleado, no início da noite desta quarta-feira, durante uma briga entre vascaínos e flamenguistas em, na Região Metropolitana do estado., de 21 anos, foi atingido na perna esquerda, durante a confusão que aconteceu em uma praça no, horas antes do jogo entre os times rivais, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca

Lucas foi socorrido no Hospital Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, ele recebeu alta ainda na noite de ontem. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que o atingiu.

Galeria de Fotos Confusão aconteceu em uma praça do Barreto, em Niterói Reprodução / Internet

PMs do 12° BPM (Niterói) e do Niterói Presente foram acionados por causa da confusão. Diversos bastões de madeiras foram encontrados com os torcedores.

De acordo com a Polícia Militar, 20 torcedores do Vasco que estavam em um ônibus e 10 do Flamengo que estavam em outro foram detidos. Eles foram levados para a à 76ª DP (Niterói).

