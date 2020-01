PM tentar acabar com briga em Copacabana e deixa um homem baleado

Rio - Um suspeito foi baleado por um policial militar, durante uma briga, dentro de um bar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira. Uma segunda pessoa também se feriu após ser atacada pelo homem com uma estaca feita de um caixote. O PM atirou após ser acionado para o local e tentar conter a confusão.

Objeto utilizado na briga - Reprodução/Internet A dupla foi identificada como Yagos dos Santos, 27 anos, e Yan gama, 33. Ambos foram levados para o Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dois têm quadro de saúde estável. Ainda não há informações sobre quem é o suspeito e quem é a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) estava patrulhando a região, quando foi informada sobre dois homens que brigavam, em um estabelecimento, na Rua Ministro Viveiros de Castro. Ao chegar no local, os agentes observaram uma vítima sendo atacado com um objeto perfurante e tentou efetuar a prisão do agressor.

Durante a ação da PM, o agressor resistiu e tentou ferir um dos militares, que efetuou um disparo, atingindo o suspeito. A ocorrência está em andamento na 12ª DP (Copacabana).