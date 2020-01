Jovem morto após ataque em São Gonçalo é enterrado

Rio - O jovem Wemerson Azevedo, de 27 anos, foi enterrado nesta quinta-feira, no Cemitério Parque Nicteroy, em São Gonçalo. O rapaz não resistiu após ser baleado, nesta quarta-feira, em um ataque armado, no bairro Amendoeira, no município da Região Metropolitana. Ele e outras três pessoas foram atingidas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a Estrada do Coelho, para verificar a ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais foram informados que as vítimas passavam pelo local quando foram baleadas. Os tiros teriam partido de um homem que estava dentro de um veículo.

Populares teriam socorrido as vítimas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Equipes foram até a unidade hospitalar, onde o fato foi constatado. A ocorrência foi encaminhada para 75ª DP (Rio do Ouro).

Familiares do rapaz utilizaram as redes sociais para falar sobre o Wemerson. "A cada foto, lágrimas caem. Inacreditável Nunca imaginei isso. Ele se foi, e deixou um vazio. Descanse em paz, primo", disse um dos parentes do jovem.