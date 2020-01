Nova etapa de matrículas em escolas da rede estadual é realizada nesta quinta-feira

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) iniciou, nesta quinta-feira, uma nova etapa para quem busca uma vaga nos colégios estaduais. As inscrições são realizadas através do site Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br

Nesta quinta-feira, os candidatos que se inscreveram na primeira etapa, foram alocados e não confirmaram matrícula entre os dias 6 e 8 deste mês, além de alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que não participaram da 1ª fase, podem fazer a inscrição na 2ª fase.

Também começa hoje o cadastro para transferência de alunos matriculados na rede pública estadual. A cara foi antecipada, pois antes seria iniciada no dia 27 de janeiro.



Os estudantes que desejam trocar de escolas e turnos devem acessar o site Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br, e selecionar a unidade com vaga disponível de sua preferência. Após a confirmação do cadastro, o aluno terá dois dias úteis para confirmar a vaga diretamente no colégio indicado.



No ato da matrícula é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso) e Comprovante de Residência.