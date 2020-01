Cedae: Vídeo mostra como carvão ativado será misturado na água do Guandu

Rio - A companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) iniciou, nesta quinta-feira, o tratamento da água com carvão ativado na estação do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O carvão ativado será usado para tentar reduzir o gosto de terra provocados pela substância orgânica geosmina e que vêm sendo percebidos na água há cerca de três semanas.

Para ilustrar o procedimento, a companhia divulgou um vídeo mostrando como será feita a aplicação do cartão ativado na estação. Confira!

Confira mais detalhes sobre o carvão ativado que será misturado na água do Guandu:#ODia pic.twitter.com/CedDIc7ji0 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2020

Defensoria vai requerer indenização



O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), da Defensoria Pública do Estado, abriu um procedimento para investigar a possibilidade de indenização aos consumidores da Cedae . O processo é devido aos problemas da qualidade da água provida pela companhia.

Segundo a coordenadora do Nudecon, Patrícia Cardoso, o procedimento poderá resultar em três ações: uma delas é no arquivamento do processo, a segunda é em um acordo com a Cedae a fim do ressarcimento dos consumidores, ou ainda, em um ajuizamento de ação coletiva visando a indenização coletiva.