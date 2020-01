Operação Segurança Presente chega em São Gonçalo nesta sexta-feira

Rio - A Operação Segurança Presente chega nesta sexta-feira em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Esta será a 21ª base em funcionamento no Estado. O programa funcionará diariamente, das 6h às 22h, nos bairros de Alcântara e no Centro.

O patrulhamento contará com 40 policiais militares por dia em cada um dos bairros e será feito a pé, de motocicletas e viaturas. A base da operação no Centro de São Gonçalo ficará instalada na cabine na Praça Zé Garoto e a de Alcântara ficará na cabine entre as Ruas Yolanda Saad Abuzaid e João Caetano, próximo ao viaduto de Alcântara.



Outras inaugurações previstas



Ainda neste mês de janeiro, a Operação Segurança Presente chegará aos bairros de Irajá (28/01) e Madureira (28/01). Jacarepaguá Presente, que atenderá as regiões da Freguesia, Taquara e Vila Valqueire, está prevista para ser inaugurada no dia 3 de fevereiro.



O programa já atua na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana e Bonsucesso.