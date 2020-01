Controladoria do Estado abre auditoria para apurar crise hídrica

Rio - A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro abriu, nesta quinta-feira, uma auditoria para apurar as causas da crise no fornecimento de água pela Cedae. Segundo o órgão, essa medida foi tomada por conta dos problemas causados à população com a má qualidade da água que sai da Estação de Tratamento do Guandu.



De acordo com o Controlador Geral do Estado, Bernardo Barbosa, "os fatos veiculados diariamente na imprensa nas últimas semanas, além das diversas manifestações da população recebidas pela Ouvidoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por meio dos canais oficiais como o Fala.Br, impõem a atuação da CGE a fim de que uma ampla auditoria possa apurar as causas e recomendar medidas à administração da Cedae".

"Essa é uma das atribuições da CGE previstas em lei. Assim sendo, além das outras ações que já estão sendo adotadas pelo governo, os auditores do Estado farão o seu papel no sentido de ajudar a resolver essa falha na prestação do serviço que tem afligido grande parte da população", disse Barbosa.

Segundo os auditores da Controladoria Geral do Estado, a previsão é que a auditoria na Cedae seja concluída no dia 23 de março. Em caso de necessidade, o prazo poderá ser prolongado.

A Ouvidoria Geral do Estado disponibiliza os seguintes contatos para reclamações e denúncias sobre o fornecimento de água na cidade: (21) 2276 6556 ou pelo site www.cge.rj.gov.br

Carvão ativado começa a ser aplicado

A companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) iniciou, nesta quinta-feira, o tratamento da água com carvão ativado na estação do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O carvão ativado será usado para tentar reduzir o gosto de terra provocados pela substância orgânica geosmina e que vêm sendo percebidos na água há cerca de três semanas.



Para ilustrar o procedimento, a companhia divulgou um vídeo mostrando como será feita a aplicação do cartão ativado na estação. Confira!