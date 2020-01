São Gonçalo clama por segurança

OPrograma Segurança Presente chega hoje a São Gonçalo, na Região Metropolitana, para reforçar o policiamento na cidade, que tem sofrido com a violência. Apenas neste mês, o município, de cerca de 340 mil habitantes, já somou 34 assassinatos, entre eles, dois idosos alvos de bala perdida. No último dia 14, duas pessoas foram baleadas em tentativas de assalto.

Os registros da violência também têm causado reflexos na rede municipal de saúde. Em 2019, o Hospital Estadual Alberto Torres, principal unidade de saúde de São Gonçalo, atendeu 703 pessoas baleadas na cidade.

A chegada do Segurança Presente a São Gonçalo é vista com esperança. A operação atuará na região de Alcântara e Centro, com um total de 40 policiais em cada área. O patrulhamento será feito, diariamente, das 6h às 22h, a pé, de motocicletas e viaturas.

"Nosso município é extenso, e a segurança é uma área que precisa de atenção especial. Esperamos conseguir atender à população garantindo a presença do poder público nas ruas e evitando que crimes aconteçam", avaliou o prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci.

A base da operação no Centro de São Gonçalo será na Praça Zé Garoto. Já a de Alcântara ficará entre as Ruas Yolanda Saad Abuzaid e João Caetano.