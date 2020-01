Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM na Zona Norte

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, em cartaz pedindo informações que possam levar a identificação e prisão dos envolvidos na morte do 1º sargento da Polícia Militar do Rio Alexandre Ferrari. Lotado no 23º BPM (Leblon) o militar foi morto a tiros quando trafegava próximo a um posto de gasolina, na Rua Teixeira Soares, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Ele foi abordado por um criminoso em uma moto, houve troca de tiros e o agente acabou atingido com um tiro na cabeça. O militar chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo a Polícia Militar, o agente estava de folga quando foi atacado pelos criminosos. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) foram acionados e fizeram uma perícia no local. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança da região e testemunhas que possam ajudar a identificar a autoria do crime.



Ainda não há informações sobre a data e local de enterro do policial militar.

Cinco agentes de seguranças mortos em 2020



Com a morte do SGT Alexandre, chega a cinco o número de Agente de Segurança Pública assassinados no Rio em 2020. Sendo todos da Polícia Militar do Rio.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do 1º SGT/PM Ferrari favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.



Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para Grupo de Ação Conjunta (GAC), formado pela DH e PMERJ, encarregadas do caso e que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de Agentes de Segurança Pública no Rio.