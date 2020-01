A Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que existe um planejamento de ação conjunta com a equipe de atendimento do programa Consultório na Rua. Será feita a abordagem noturna na rodoviária. O objetivo é tentar localizar os idosos.

Conforme a prefeitura, a equipe de abordagem do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) esteve no terminal, semana passada, para verificar a informação. As duas idosas identificadas se recusaram a receber atendimento.

O município conta com programas voltados para os idosos, como Casas de Convivência, onde eles passam o dia fazendo atividades físicas e intelectuais.