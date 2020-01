Chuva continua no Rio até sábado

Rio - A chuva que começou a cair na cidade nesta quinta-feira vai seguir até pelo menos este sábado. De acordo com o sistema Alerta Rio, o tempo está instável no Rio por causa da atuação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano.

Até a noite desta sexta, a previsão é de chuva de fraca a moderada em pontos isolados. O céu ficará de nublado a encoberto, com vento de fraco a moderado. A mínima do dia será de 18ºC e a máxima de 28ºC.



Já no sábado, a chuva estará fraca pela manhã, com apenas chuviscos em algumas regiões. A mínima será de 19ºC e a máxima de 30ºC.

Veja a previsão até domingo!

. Sexta: Mínima 18ºC Máxima 28ºC

. Sábado: Mínima 19ºC Máxima 30ºC

. Domingo: Mínima 20ºC Máxima 33ºC

Nas últimas 24 horas, as regiões onde mais choveu estão na Zona Norte e no entorno do Maciço da Tijuca; confira o acumulado das últimas 24 horas (9h05):

. Irajá: 17,8 mm

. Grajaú: 17 mm

. Madureira: 14,6 mm

. Piedade: 14,4 mm

. Penha: 13,8 mm

. Tijuca e Jardim Botânico: 13,4 mm