Suspeito é morto e outro baleado em confronto com a PM no Morro Faz Quem Quer

Rio - Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) fazem, desde o início da manhã desta sexta-feira, uma operação no Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Até o momento, um suspeito foi morto e outro baleado em confronto com os policiais militares.

De acordo com a PM, os homens foram baleados durante um vasculhamento na região. Eles teriam atirado contra os policiais, que reagiram.

Após o fim dos tiros, os suspeitos foram encontrados baleados e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles não resistiu e o outro passava por cirurgia por volta das 10h.

Ainda segundo a polícia, um dos homens foi encontrado com uma pistola CZ calibre 9mm (com sete munições), uma granada, um radiotransmissor, além de uma quantidade de droga.