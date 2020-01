Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) promove, neste sábado, a quarta edição do Saúde de Bamba, na quadra da escola de samba Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio. O evento tem como foco a campanha de vacinação contra o sarampo e será aberto ao público, no período das 10h às 15h. A distribuição de senhas acontece a partir das 10h.

A iniciativa é uma parceria da SES com as escolas do Grupo Especial, com o objetivo de oferecer serviços ao cidadão, como promoção e prevenção a saúde, emissão de documentos, entre outros. “Moradores da Grande Tijuca estão convidados a ir ao Salgueiro para se imunizar contra o sarampo. É fundamental que pessoas entre seis meses e 59 anos tomem a vacina. Na ocasião, elas poderão cuidar da saúde sem deixar a diversão de lado”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.



Segundo a secretária, na quadra da escola, o público terá acesso a diversos serviços, como orientação médica, saúde bucal, coleta de sangue para o Hemorio, teste de glicose, aferição de pressão, ação de prevenção contra o uso de drogas ilícitas, orientações sobre alimentação, riscos do tabagismo, e distribuição de preservativos. Equipes técnicas da SES também poderão fazer encaminhamentos para consultas de ortopedia, urologia e dermatologia.



Ainda de acordo com a secretária, a ação também terá parceria com a Fundação Leão XIII, para a emissão gratuita de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito. Além disso, o Detran também estará presente para emissão de 1ª e 2ª vias de carteira de identidade.