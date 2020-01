Rio - Servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram, nesta quinta-feira, uma operação no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, e detiveram um visitante não identificado que tentava entrar com drogas na unidade penitenciária. A droga estava escondida dentro de uma marmita de arroz e feijão.

O conteúdo e a visitante foram levados para a 17ª DP (São Cristóvão), para registro de ocorrência. Segundo a Seap, a Operação Bloqueio, em 2019, prendeu 115 visitantes tentando entrar com drogas e celulares em cadeias. Nessa ação, já foram presas pessoas tentando arremessar drogas e celulares para dentro das unidades; mulheres forjando gravidez para não passar no scanner.



Além da Operação Bloqueio, a "Iscariotes" flagrou 23 inspetores penitenciários tentando entrar com objetos ilícitos nas cadeias. Ainda segundo a Seap, os casos estão sendo apurados pela Corregedoria. Já a Operação "Asfixia", realizada pelos inspetores penitenciários, já apreendeu 10.282 aparelhos celulares em unidades prisionais.