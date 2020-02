Segurança denuncia injúria racial e ameça de procurador do MPF: 'estou com medo de voltar ao trabalho'

Rio - Um segurança que trabalha na Rua Emílio Berla, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, não imaginava que terminaria mais uma dia de trabalho em uma delegacia, ao ser vítima de injúria racial. O profissional, de 35 anos, foi xingado de 'macaco' e ameaçado de morte por um procurador da República que atua em Niterói, na Região Metropolitana, na quinta-feira (23). A vítima registrou um boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado à Procuradoria Geral da República (PGR) pela Polícia Civil. O processo é mantido sob sigilo na PGR.

A confusão começou por volta de 20h, quando o agressor chegava em casa. Uma vizinha, que foi testemunha do caso, conta que o homem já causou diversos problemas no edifício. "Quando ele chegou, segurou as partes intimas dele olhando pra mim. O segurança viu e perguntou se ele ia fazer isso ali na frente. Foi quando esse homem disse que ia urinar na rua e começou a ofender e ameaçar o rapaz", explicou ela, que preferiu não se identificar.

A mulher relatou ainda que os problemas com o procurador acontecem há 14 anos no local e, segundo ela, nunca foram resolvidos porque "ele consegue se livrar das acusações e ameaça todos os moradores com processos". O segurança registrou o caso na 13ª DP (Ipanema) e outras testemunhas o acompanharam na distrital.

O homem, que tem dois filhos, explica que o procurador chegou a tirar uma arma de choque de dentro do veículo para ameaçá-lo novamente. "Eu fico com medo, porque não sei o que ele pode fazer comigo. Quando eu voltei da delegacia, quase 1h da manhã, ele me viu e ficou rindo, falando que não vai dar em nada, que estou ferrado", contou.

Procurada, a Polícia Civil informou que o inquérito foi encaminhado diretamente à Procuradoria por conta da prerrogativa de função ou o foro privilegiado.