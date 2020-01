Rio - Parte do Colégio Cenecista Orlando Rangel, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, desabou na tarde desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado e atendeu um homem levemente ferido no local.

De acordo com a prefeitura do município, a escola estava em obras e fechada há dois anos. Equipes da Defesa Civil isolaram o local para avaliar os danos da queda da construção. O espaço foi totalmente interditado.