"É um absurdo deixar os nossos bebês desprotegidos, correndo o risco de pegar diversas doenças, e não poder fazer nada. Eu já estive em vários postos de saúde e clínicas. Mas ainda não consegui todas as doses necessárias para imunizar o meu filho". O relato de Carla Cantanhede, de 40 anos, moradora de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade, traduz o drama de milhares de mães que não encontram a vacina pentavalente na rede pública.

A vacina, que conta com três doses (aos 2, 4 e 6 meses) é uma das mais importantes de serem tomadas na infância e imuniza as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo vírus influenza B. Mas desde julho do ano passado seu fornecimento está irregular em todo o país (veja, no infográfico, o calendário nacional de vacinação). Isso porque o Ministério da Saúde recolheu um lote, com doses da vacina reprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A demanda do estado pela vacina é de 71 mil doses por mês, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

Outra que também está peregrinando para imunizar a filha é a dona de casa Mayra Pinto, de 29 anos. Ontem, ela passou por dois postos, mas não conseguiu imunizar Maria Vitória, de 3 meses. Na Clínica da Família Valter Felisbino de Souza, em Ramos, foi informada de que a vacina chegaria naquele dia, o que não aconteceu. Seguiu para a Policlínica José Paranhos Fontenelle, na Penha, onde também não conseguiu a vacina.

A dona de casa Helenise de Amorim, de 34 anos, só conseguiu aplicar ontem a terceira dose da pentavalente no seu filho, após uma espera de 5 meses. "Não tive condições de arcar com as doses na rede particular, porque cada uma custa cerca de R$ 400", relata.