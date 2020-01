Rio - O Grupo Pela Vidda, ONG pioneira na luta contra o HIV e Aids, promove na sede da instituição o “Verão da Prevenção”. A ação busca incentivar a população a fazer os testes de HIV, sífilis e hepatite B e C.



As pessoas que vierem à sede do Grupo Pela Vidda, na Avenida Rio Branco, sala 709, no Centro do Rio, receberão aconselhamento pré e pós teste, com voluntários que dão apoio emocional e educativo, para troca de informações sobre HIV e Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissiveis (ISTs), suas formas de transmissão, prevenção e tratamento.



O Brasil, infelizmente, vai na contramão dos dados mundiais. O Brasil teve um aumento de 21% no número de infecções pelo vírus HIV, que causa a aids, desde 2010, enquanto a taxa de novas infecções está estagnada em todo o mundo.



O número de mortes por Aids aumentou 22% entre a população negra no mesmo período.



Quanto antes uma pessoa souber seu status sorológico, em caso de o exame der positivo, melhor será a resposta ao tratamento. O horário para a testagem é de 14h às 18h30, de terça a sexta-feira.