Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) fecharam, nesta sexta-feira, uma clínica de aborto que funcionava no Méier, na Zona Norte do Rio.



Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos no local medicamentos, macas, bomba de sucção, cilindro de oxigênio, seringas, gazes e esparadrapos que eram usados para a realização dos procedimentos irregulares.

Ainda segundo a corporação, dois homens foram presos; um deles tinha passagem por lesão corporal, aborto, ameaça, falsidade ideológica e porte de arma. Eles não foram identificados.



A ocorrência foi encaminhada à 23ª DP (Méier).