A crise da água fornecida pala Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) ganhou novo capítulo. Na noite de quinta-feira, o Ministério Público do Rio instaurou inquérito civil para apurar os danos materiais e morais coletivos gerados à população pela Cedae. A estatal tem prazo de três dias úteis para responder a diversos questionamentos. O MP quer saber quais são as causas dos problemas atuais no fornecimento de água na cidade do Rio e Região Metropolitana, quais estudos técnicos foram feitos para apurar o problema e apontar soluções céleres, e quais medidas foram tomadas para o pronto restabelecimento da qualidade do serviço. O MP questiona também qual a previsão para a normalização do serviço prestado pela Cedae e quais regiões do estado foram afetadas e quantos consumidores foram atingidos, entre outras questões. inspeção Ontem, representantes do Conselho Regional de Química (CRQ) da 3ª Região estiveram na Estação de Tratamento do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para inspecionar as etapas de tratamento da água. O presidente do Conselho Regional de Química, Rafael Almada, destacou que toda a população deve ter cuidado com os hábitos de consumo de água, observando qualquer alteração existente em coloração, turbidez, sabor e cheiro. Orientações do Conselho de Química sobre água tratada com carvão ativado - ARTE O DIA



Cuidados com água tratada

A Cedae iniciou na última quinta-feira a utilização do carvão ativado no tratamento da água em Guandu. Porém, conforme O DIA publicou ontem, há uma série de cuidados que a população precisa ter para que suas casas estejam aptas a receber a água tratada (veja ao lado).

De acordo com o Conselho Regional de Química da 3ª Região, espera-se que, com a pulverização do carvão ativado na estação de Guandu, já se perceba, na saída da estação de tratamento, uma água com pouca ou nenhuma concentração de geosmina. Ao mesmo tempo, moradores de diferentes partes do Rio e Região Metropolitana podem receber esta água em períodos distintos.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos 23/01/2020 - Rio de Janeiro - RJ - Visita técnica ao Guandu. Foto: Philippe Lima Philippe Lima/divulgação Orientações do Conselho de Química sobre água tratada com carvão ativado ARTE O DIA