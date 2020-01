Rio - A juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, determinou nesta sexta-feira o envio para o Ministério Público (MP) do processo envolvendo a reabertura da Avenida Niemeyer. O objetivo é que o MP avalie as novas fotografias anexadas ao processo e dê um parecer sobre o pedido de reabertura da via.



No dia 10 de janeiro, o Município do Rio entrou com mais um pedido de imediata reabertura da avenida, alegando já haver concluído a maior parte das obras e anexando fotografias que, de acordo com os procuradores que assinaram a petição, comprovam a situação de segurança da via.



Em 14 de janeiro, o Município entrou com outra petição, anexando um relatório de inspeção realizada no dia 13 pela Geo-Rio que concluía que a via está apta a receber fluxo de veículos, com algumas restrições.