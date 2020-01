Rio - Dois suspeitos foram presos na tarde desta sexta-feira por equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) no bairro Parque Estrela, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, os policiais apreenderam ainda uma grande quantidade de drogas.

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência no bairro e no local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Na ação, dois criminosos foram presos. Uma pistola calibre 09 mm, um carregador, quatro munições, dois rádios transmissores, duas bases de rádio, 230 invólucros de cocaína,103 invólucros de crack, 340 invólucros de maconha foram apreendidos com os suspeitos.

A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elísios).