Rio - Passageiros do ramal Belford Roxo passaram por um susto na noite desta sexta-feira. Por volta de 19h30, usuários do transporte desembarcaram na estação Costa Barros e relataram uma tentativa de assalto. Segundo relatos, homens teriam começado um arrastão que resultou em uma correria. Apesar do tumulto, não houve confirmação de roubo no local.

A SuperVia informou que lamenta que a violência observada em todo o estado atinja também o sistema ferroviário e seus passageiros. Vale ressaltar que a segurança pública é uma atribuição do Governo do Estado que atua nos trens e estações por meio do Grupamento de Policiamento Ferroviário. A empresa também lamentou a redução gradativa do efetivo deste órgão, que prejudica o policiamento ostensivo nos 270 quilômetros da malha ferroviária Fluminense.

Apesar da concessionária afirmar que acionou o GPFer por volta de 19h10, a Polícia Militar diz que não foi acionada para a ocorrência.