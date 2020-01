Rio - Com foco voltado para a vacinação contra o sarampo, a 4ª edição do projeto Saúde de Bamba foi realizada neste sábado (dia 25), na quadra da Acadêmicos do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio. Centenas de pessoas prestigiaram o evento, onde foram oferecidos, além da imunização contra a doença, diversos serviços direcionados à promoção e prevenção da saúde, emissão de documentos, entre outros. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde e as escolas do Grupo Especial.



"Esta edição do Saúde de Bamba mostra que o governo do estado mantém firme o seu propósito de levar a saúde para bem perto da população. E hoje isso está sendo feito por meio da nossa melhor receita de saúde: o samba do povo carioca, o samba do povo fluminense", disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, ao lado de um dos caminhões que servirão como bases móveis e que irão percorrer nas próximas semanas, além de bairros cariocas, cidades de todas as regiões fluminenses para a campanha de vacinação contra o sarampo.



No Salgueiro, a população pôde ser alertada sobre a importância da prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Espalhadas por toda a quadra, equipes da SES e parceiras também davam informações sobre saúde bucal, alimentação saudável e riscos do tabagismo e do uso de drogas ilícitas. O Hemorio também esteve presente e coletou sangue de voluntários. Os visitantes ainda puderam fazer teste de glicose, aferir a pressão e receber encaminhamentos para consultas de ortopedia, urologia e dermatologia.



Presente na ação, a Fundação Leão XIII emitiu, de forma gratuita, a 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito; assim como o Detran, com a 1ª e a 2ª vias de carteira de identidade. Sessões de maquiagem e limpeza de pele também foram oferecidos.



"Achei a iniciativa ótima. Pude vir aqui com meus dois filhos, e todos nós tomamos a vacina contra o sarampo. Saio daqui mais tranquila", disse a empregada doméstica Alzenir Fernandes Bernardo. Em tempo: a SES quer imunizar 3 milhões de pessoas nos próximos meses. A campanha é direcionada a pessoas que tenham entre 6 meses e 59 anos, e postos de saúde dos 92 municípios fluminenses estão abastecidos com a vacina.



As outras edições do Saúde de Bamba aconteceram no ano passado, nas quadras da Beija-Flor, União da Ilha e Mangueira.