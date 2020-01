Ministério da Saúde descarta caso de coronavírus em paciente internado em Niterói

Rio - O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira, que o caso do paciente internado no Hospital Icaraí, em Niterói, não se trata de coronavírus. Desde a sexta-feira, o chinês de 38 anos que mora no Brasil está isolado na unidade de saúde do município da Região Metropolitana do estado após apresentar alguns sintomas da doença. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem do país asiático.

Além de descartar o caso, o ministério disse que o homem passará pelo protocolo de atendimento prestado a pacientes com gripe, para "estabelecer seu diagnóstico apropriado".



A Prefeitura de Niterói disse que o chinês está instável e que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas pelo Município, "de acordo com os protocolos".

Moradores de Hong Kong com máscaras - Anthony Wallace / AFP Já o Hospital de Icaraí ainda não se pronunciou sobre o caso.

SINAIS E SINTOMAS

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas que se enquadram em uma infecção de coronavírus (2019-nCoV) são principalmente respiratórias, com a presença de:

. Febre

. Tosse

. Dificuldade para respirar

Ainda segundo a pasta, a transmissão da doença ocorre entre "os contatos próximos e profissionais de saúde".

Wuhan, na China. O número de mortos pela infecção no país asiático já chegou a 80. A nova doença teve seu epicentro em, na