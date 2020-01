Câmeras de edifícios no Rio serão conectadas ao centro de monitoramento da polícia

Rio - O governador Wilson Witzel sancionou a lei que cria o Programa Estadual de Videomonitoramento (PEV). O objetivo é aumentar o alcance da rede de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Para isso, serão utilizadas imagens de câmeras de edifícios e estabelecimentos privados. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Executivo.



A norma determina que o CICC poderá receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privada que sejam direcionadas para vias públicas, dando prioridade às regiões com os maiores índices de criminalidade. Os proprietários dos equipamentos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deverão se cadastrar junto ao órgão para participar. As secretarias de Estado das polícias Militar e Civil, além do chefe executivo do CICC, irão compor o grupo.



“A lei traz a possibilidade de tornar o videomonitoramento mais eficiente e econômico, sem a necessidade de aquisição de novas câmeras pelo Poder Público, ressaltando a importância de se equipar os órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro com ferramentas para operação das cidades no Estado", explicou o deputado Carlo Caiado.

Ainda de acordo com o parlamentar, o programa se insere no reforço ao combate e prevenção aos delitos, no controle de tráfego e no monitoramento das vias públicas. "O objetivo final é proporcionar à população melhores condições de policiamento e gestão da segurança pública”, finalizou.