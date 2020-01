Encontrado corpo de jovem que pulou no Rio Muriaé, em Itaperuna

Rio - Foi encontrado o corpo de Tarciano dos Reis Gama, de 19 anos, que desapareceu após pular junto com amigos no Rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste fluminense, no último sábado. Ele e amigos pularam no local após as chuvas que aumentaram o nível do rio e a correnteza estava forte.O corpo de Tarciano foi encontrado na altura do bairro Matadouro por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade às 13h40, de acordo com a corporação. A Defesa Civil estadual foi até o local para fazer a remoção do corpo do rapaz, que será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os jovens pulando no rio, com uma correnteza bastante forte . Um dos rapazes chega a jogar uma boia antes de saltar e pedaços de madeira são usados como prancha para que o grupo não afunde por conta da quantidade de água. Tarciano não teria conseguido se segurar nos objetos e acabou sendo levado pela força da água.