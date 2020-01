Passageiro é preso com 43 celulares no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu neste domingo 43 iPhones na bagagem de um passageiro brasileiro de 38 anos, atleta profissional de jiu-jitsu, no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio. Ele desembarcou de Miami e iria para Salvador. A mercadoria foi avaliada em U$ 38.600,00, o equivalente a R$ 162.853,40.



A apreensão foi feita pelo Serviço de Conferência de Bagagem Acompanhada (Sebag) da Alfândega do Galeão. Os celulares estavam escondidos nas duas malas do passageiro, que estava sendo monitorado pela Equipe de Gestão de Riscos Aduaneiros do Sebag.



Ao ser abordado pela fiscalização, no momento de seu embarque no voo nacional, o passageiro informou que os celulares seriam recondicionados e que os venderia em Salvador por meio de redes sociais.



Os aparelhos, avaliados e foram retidos para aplicação da pena de perdimento. A Polícia Federal foi acionada e efetuou a prisão do passageiro.