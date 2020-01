Três homens são presos com carteiras falsas da Polícia Civil

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) fizeram uma operação, na manhã desta segunda-feira, para prender três homens que se passavam por policiais, em Higienópolis, Zona Norte do Rio.

Ainda segundo a PM, junto com as duas carteiras falas e os dois distintivos da PCERJ, também foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com um carregador com 17 munições, um revólver Taurus, calibre 38mm, com 4 munições, além de um canivete.

